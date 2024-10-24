قوات الاحتلال تواصل منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من أمام معبر رفح البري، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت حتى اليوم تعوق عملية تدفق المساعدات الإنسانية من المواد الغذائية، وكذا الإمدادات والمستهلكات الطبية والوقود إلى قطاع غزة، وتمنع دخول المساعدات اليوم إلى القطاع.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن دولة الاحتلال منعت اليوم دخول أي نوع من أنواع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهي عراقيل مستمرة تفرضها دائما دولة الاحتلال على آلية تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية من الأراضي المصرية.

وأكد أنه منذ طليعة سبتمبر الماضي وإسرائيل تسعى جاهدة إلى تقليص أيام عمل منفذ كرم أبو سالم، الذي تدخل من خلاله هذه المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مؤقت إلى القطاع، وتعمل أيضًا على تقليص أعداد الشاحنات في الأيام التي يعمل فيها منفذ كرم أبو سالم.