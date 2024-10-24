بالصور.. تعليم الأقصر تنظم ورشة عمل ومسابقة لتعزيز معرفة الطلبة بـ"صناعة السينما"

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر ممثلاً في توجيه اللغة الفرنسية، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، اليوم الخميس، ورشة عمل ومسابقة بعنوان "سبعة أيام لسينما دول حوض البحر المتوسط" الذي ينظمه مركز الأنشطة الفرنكفونية لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية للسنة السابعة.

بحضور الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وفاليري جيربو رئيسة المهرجان الفرنسية، والدكتورة مروة الصحن مدير مركز الأنشطة الفرنكفونية، وقيادات توجيه اللغة الفرنسية، والدكتور محمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر، ومجموعة من طلبة وطالبات المدارس بالمحافظة.

وأوضحت الدكتورة مروة الصحن مدير مركز الأنشطة الفرنكفونية بمكتبة الإسكندرية، أن المركز يسعي إلي التوسع في خدمة الجمهور الفرنكفوني في المحافظات المختلفة منها: الإسكندرية والبحيرة والمنصورة وبورسعيد والإسماعيلية والقاهرة والأقصر، وكان ذلك بالتعاون مع مدرسة الصفوة ومدرسة طيبة مودرن الدولي ومكتبة مصر العامة بمحافظتي بورسعيد والأقصر والمركز الأفروآسيوي بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية ومدرسة سانت آن بالقاهرة.

وأوضح وكيل تعليم الأقصر، أن تلك الورش تهدف إلى تعزيز معرفة الطلبة بأهمية الفن السابع وصناعة السينما، والتعرف على القضايا المطروحة في الأفلام التسجيلية الخاصة بحوض البحر المتوسط، هذا بالإضافة إلى ممارسة اللغة الفرنسية والتعرف على محافظات مصر المختلفة، والمشاركة في تنظيم وحضور مهرجانات على المستوى المحلي والدولي، وغيرها من المهارات التي يكتسبها الطلبة من هذه التجربة المثمرة.

الورش تستهدف تعريف الطلاب بمبادئ النقد السينمائي باللغة الفرنسية

وشمل اللقاء، ورش عمل ومسابقة لتعليم طلبة المدارس الفرنكفونية من المرحلة الثانوية، لتعريف الطلاب بمبادئ النقد السينمائي باللغة الفرنسية وذلك بالتعاون مع المركز المتوسطي للتواصل الصوتي والمرئي (CMCA) بمرسيليا، حيث يقوم المركز باختيار ثلاثة أفلام تناقش قضايا دول حوض البحر المتوسط كقضية الهجرة غير الشرعية، ويقوم الطلبة بمشاهدة هذه الأفلام والتصويت لأفضل فيلم من وجهة نظرهم، والذي بدوره يحصل على الجائزة خلال مهرجان سينما دول حوض البحر المتوسط الذي يُعقد بمرسيليا في الفترة من 3 الى 6 ديسمبر 2024.

وتقوم لجنة التحكيم، باختيار أفضل الطلبة للفوز بحضور فعاليات المهرجانات السينمائية المحلية والدولية على سبيل المثال مهرجان سينما دول حوض البحر المتوسط بفرنسا، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية، ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ومهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وبانوراما الفيلم الأوروبي بسينما زاوية، ومهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة وغيرها.

مسابقة بعنوان سبعة أيام لسينما دول حوض البحر المتوسط (9)

مسابقة بعنوان سبعة أيام لسينما دول حوض البحر المتوسط (8)

مسابقة بعنوان سبعة أيام لسينما دول حوض البحر المتوسط (6)

مسابقة بعنوان سبعة أيام لسينما دول حوض البحر المتوسط (7)

مسابقة بعنوان سبعة أيام لسينما دول حوض البحر المتوسط (5)

مسابقة بعنوان سبعة أيام لسينما دول حوض البحر المتوسط (3)

مسابقة بعنوان سبعة أيام لسينما دول حوض البحر المتوسط (4)

مسابقة بعنوان سبعة أيام لسينما دول حوض البحر المتوسط (2)

مسابقة بعنوان سبعة أيام لسينما دول حوض البحر المتوسط (1)

مسابقة بعنوان سبعة أيام لسينما دول حوض البحر المتوسط (13)

مسابقة بعنوان سبعة أيام لسينما دول حوض البحر المتوسط (12)

مسابقة بعنوان سبعة أيام لسينما دول حوض البحر المتوسط (10)