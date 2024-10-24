حقوق الإنسان: الأمم المتحدة تسعى بشتى الطرق لتحقيق السلام والتنمية المستدامة

قال رئيس بعثة حقوق الإنسان، الدكتور هيثم أبو سعيد، إنه منذ العام الماضي مرورًا بالعام الحالي يمر العالم وتمر الأمم المتحدة بعدة أزمات كبيرة نتيجة تعنت بعض الدول والحكومات التي لا تريد أن تخضع للقوانين والمنظومات التي أعدت حتى من قبل تلك الحكومات التي تعمل اليوم ضدها وتعمل على إجهادها.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية من جنيف، اليوم الخميس، أنه في هذا العام نشهد بأن هناك محاولة تفلُّت من العقاب من القضايا الإنسانية والقضايا الحقوقية الدولية، لافتًا أن المطلوب في هذا العام العمل بجهد أكبر من أجل الحفاظ على الإنجازات التي تم تحقيقها من قبل الهيئات الأممية واللجان الدولية والمنظمات التي أقامت العدالة والحق بين الشعوب والمجتمعات.

وأشار إلى أن الإجراءات التي تقوم بها اليوم الأمم المتحدة باعتقادنا تعتمد على القوانين الدولية وعلى المنظومات التي أُعدت من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الأهليين، ولكن لا يتطلبا فقط قرارًا من الأمم المتحدة، وإنما الآلية التي يجب تنفيذها وهي تعتمد على مجلس الأمن.

وأكد أنه بات واجبًا ملحًا التعديلات في القضايا بمجلس الأمن، خاصة تلك التي تتعلق بالشأن الإنساني، منوهًا بأن الأمم المتحدة تسعى بشتى الطرق لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة.