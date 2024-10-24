زعماء بريكس يركزون على قضايا الشرق الأوسط وقطاع غزة ولبنان

قال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من كازان، إن قضية الشرق الأوسط وتحديدًا قضية قطاع غزة ولبنان تعد من الأولوية لدى زعماء مجموعة دول البريكس؛ إذ أكد الزعماء منذ ساعات الصباح الأولى وعلى مرار الكلمات التي أدلى بها الزعماء، الجميع تحدث عن ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفي لبنان واحترام القرارات الدولية.

وأضاف مشيك، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين افتتح اليوم الجلسة الموسعة لقمة بريكس بلس وأكد خلال الافتتاح الرئيس بوتين على ضرورة وقف إطلاق النار وتطبيق القرارات الدولية مشيرًا إلى أنه لا يمكن حل الصراع العربي الإسرائيلي إلا بعد حل الدولتين وإقامة الدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، واستنكر بأشد العبارات الكارثة الإنسانية التي تحصل في قطاع غزة التي أسفرت عن ارتقاء أكثر من 40 ألف شهيد حتى هذه اللحظة في غزة وعدد كبير من الجرحى، واصفًا هذا الأمر بأنه كارثة إنسانية.

وأوضح أن الرئيس الصيني بدوره تحدث عن الأمر نفسه إضافة إلى أزمة روسيا وأوكرانيا التي طالب فيها بضرورة وقف إطلاق النار والأعمال العسكرية في أوكرانيا ودرورة أيضًا التزام بالقرارات الدولية، مشيرًا إلى أن بلاده قدمت مبادرة في العام الماضي هذه المبادرة تحتوي على ستة بنود، وقدمت أيضًا مبادرة بخصوص إقامة أمن جماعي وهذه المبادرة لاقت صدى في عدد من الدول في العالم.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بدوره شدد على ضرورة وقف اطلاق النار في قطاع غزة معتبرًا بأن ما يحصل في غزة وفي لبنان يشير إلى إزدوجية في المعايير وأن ما يحصل هو نتيجة عدم وجود حساب من قبل الجمعيات الدولية والمنظمات الدولية، كما دعا الرئيس السيسي إلى ضرورة دعم الدول النامية.