وقف دعم الأسمدة والتموين للمتعدين على الأراضي بالوادي الجديد

أكد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية للمتعدين غير الجادين في تقنين أوضاعهم علي أراضي الدولة من خلال وقف المرافق و الدعم التمويني والأسمدة الزراعية.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بحضور حنان مجدي نائب المحافظ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

وقد استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على تكثيف جهود ضبط الأسواق والتوسع في مبادرات توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة من خلال منافذ ثابتة ومتنقلة بالمدن والقرى؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

كما جرى استعراض موقف ملفات التقنين والتصالح على مخالفات البناء، والإجراءات المتخذة تجاه المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة والتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح في سداد الرسوم، والانتهاء من جميع حالات التقنين والتصالح خلال 10 أيام بحد أقصى، قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة يوم 4 نوفمبر المقبل.

وأكد المحافظ، طرح الأراضي الفضاء بجوار المشروعات الاستثمارية أو المتداخلة معها للإيجار طبقًا لآخر سعر جرىإعلانه بالمزاد، والأولوية لتوسع المشروعات الجادة المجاورة وبحث الموقف القانوني للبناء على الأراضي الزراعية داخل الحيز العمراني.