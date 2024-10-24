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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

عاطل يقتل زوجته لشكه في سلوكها بالمعصرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهدت منطقة المعصرة، جنوب محافظة القاهرة، بعدما اقدم عاطل علي قتل زوجته، بعد الاعتداء عليها بعصا خشبية، بسبب شكه في سلوكها.

وفي التفاصيل، تلقي قسم شرطة المعصرة، بلاغا من الأهالي، مفاده مقتل سيدة علي يد زوجها.

وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليها كانت متزوجة من المتهم ويدعي "محمود فريد"، ووقع بينهما انفصال، وبعد مرور فترة قام بالزواج عرفيا منها مرة أخري.

إلا أن المتهم شك في سلوك زوجته، واعتدي عليها بعصا خشبية، حتي لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتمكنت مباحث القسم من القبض علي المتهم، والتحفظ علي الأداة المستخدمة في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

الاعتداء على التحفظ علي المحضر اللازم شرطة المعصرة شكه في سلوكها قتل سيدة علي يد زوجها