تموين الشرقية يشن حملات مكثفة على الأسواق لمكافحة الغش التجاري

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حيث قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بتشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد برفقة محمد قورة وحاتم راضي، المفتشون بالمديرية وحملة من قطاع تموين وسط الشرقية بحضور أبو طالب صلاح الدين ومجدي فرج ومصطفى الشحات، وبرفقة حملة قطاع تموين جنوب الشرقية بحضور عاطف عراقي وطلعت رشدي، مدير تموين منيا القمح للمرور على الأنشطة والأسواق بدائرة مركز ومدينة بلبيس.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخازن لكاوتشات السيارات بمختلف أنواعها وكذا بطاريات السيارات وبالتفتيش داخل المخازن تم ضبط 600 فردة كاوتش بأحجام مختلفة مجهولة المصدر و200 بطارية مجهولة المصدر وتم عمل المحضر اللازم ضد صاحب المخزن.

كما قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية تموين الشرقية بحملة بدائرة مركز منيا القمح برئاسة المهندس أحمد القواشتي، مدير عام الإدارة والمهندس عبد اللطيف النجار، وأحمد عبد العزيز، والمهندس نصر العربي، وتهاني إبراهيم، وإيمان عزت.

وأسفرت الحملة عن تحرير تحرير محضر جنح لمحل لبيع ورقيات مجهولة المصدر وتم ضبط 200 كيلو أكياس بلاستيك غير مطابقة للمواصفات الصحية والتجارية، ومحضر جنح لضبط 15 شيكارة دقيق فاخر مجهول المصدر بمخبز سياحي.

كما تم تحرير محضر جنح لمصنع كرتون وتم عقب ضبط 1000 كيلو سليكات الصوديوم مجهولة المصدر، وتحرير محضر جنح لمخزن أدوات كهرباء وتم التحفظ على 100 لفة سلك مجهول المصدر.

كما حرر محضر ضد صاحب محل بقالة وتم التحفظ على 100 باكتة أكياس ملح مجهول المصدر، ومحضر ضد صاحب محل قطع غيار سيارات وتم التحفظ على 35 طقم تيل فرامل مجهول المصدر، ومحضر ضد صاحب شونة مواد بناء وتم التحفظ على 132 شيكارة جبس مجهول المصدر.

وتحرير محضر جنح ضد صاحب محل لبيع قطع غيار موتسيكلات وتم التحفظ على 8 كرتونة بكل واحدة 25 زوج حامل شكمان مجهول المصدر، ومحضر ضد صاحب مستودع بوتاجاز لعدم الإعلان عن الأسعار والتلاعب بسجل 21 بترول وعدم تقديم سجل التفتيش لمأموري الضبط القضائي.

فيما تم تحرير محضر ضد صاحب شونة مواد بناء وتم التحفظ على 30 شيكارة أسمنت مجهول المصدر، ومحضر ضد صاحب مخزن مراتب وتم ضبط 50 مرتبة مختلفة المقاسات، ومحضر ضد صاحب مصنع كرتون مجهول المصدر وتم التحفظ على 10 عبوة ألوان طباعة وزن الواحدة 2.5 ك، ومحضر جنح ضد صاحب ثلاجة مواد غذائية وتم التحفظ على 2 طن رومان مجهول المصدر، ومحضر جنح ضد صاحب محل مواد غذائية وتم التحفظ على 200 باكتة ملح.

كما تم ضبط مصنع أعلاف والتحفظ على 7 طن خامات أعلاف و5 طن نخالة خشنة و2 طن ذرة صفراء جميعهما مجهولة المصدر، وكذا تم ضبط مصنع بسكويت وتم التحفظ على 2 طن سكر وسمن مجهولي المصدر.

وقامت حملة إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبد الروؤف سويلم، مدير الإدارة ومفتشي الإدارة وأسفرت الحملة عن ضبط 60 شيكارة أسمدة سوبر فوسفات مجهول المصدر زنة الشيكارة 50 كيلو بإجمالي كمية قدرها 3 طن أسمدة سوبر فوسفات وتم تحرير محضر ضد صاحب محل للمواد الغذائية، وتم التحفظ على 16 كيلو لحم مفروم مجهول المصدر وتم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار ومحضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ومحضرين لعدم الإعلان عن أسعار السلع تجار تموينين.

حملات تموينية مكثفة على الأسواق لمكافحة الغش التجاري بالشرقية

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