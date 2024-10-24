السوبر المصري.. سيراميكا يواجه بيراميدز بالقوة الضاربة على الميدالية البرونزية

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز لتحديد المركزين الثالث والرابع في سوبر الأبطال.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - سعد سمير - چاستيس آرثر - عبد الله مجدي.
خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - احمد القندوسي - إسلام عيسى.
خط الهجوم: فجري لاكي.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - رجب نبيل - أحمد عابدين - إبراهيم محمد -حسين السيد - محمد صادق - أحمد بلحاج - أيمن موكا - چون ايبوكا.