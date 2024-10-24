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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. سيراميكا يواجه بيراميدز بالقوة الضاربة على الميدالية البرونزية

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز لتحديد المركزين الثالث والرابع في سوبر الأبطال.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - سعد سمير - چاستيس آرثر - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - عمرو قلاوة -  احمد القندوسي - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فجري لاكي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - رجب نبيل - أحمد عابدين - إبراهيم محمد -حسين السيد - محمد صادق - أحمد بلحاج - أيمن موكا - چون ايبوكا.

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