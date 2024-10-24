كانوا رايحين المولد.. مصرع وإصابة 18 شخصًا بحادث تصادم في الغربية

شهدت طريق قرية "جناج - نجريج" بمركز بسيون بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، مصرع 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين من محافظات مختلفة نتيجة تصادم سيارة نصف نقل بسيارة ميكروباص أثناء ذهابهم لحضور مولد إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بسيون، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل وميكروباص على طريق قريتي "جناج - نجريج" وإصابة عدد من الأشخاص.

انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين مصرع 4 أشخاص، وإصابة 14 آخرين، جراء تصادم سيارتين نصف نقل وميكروباص علي طريق قريتي "جناج - نجريج".

تم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتي والمصابين إلى مستشفى بسيون المركزي، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.