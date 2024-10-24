تسمم 6 طالبات بمعهد أزهري في الوادي الجديد

أصيبت 6 طالبات بتسمم غذائي، اليوم الخميس، في معهد أزهري بقرية تابعة لمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

وفي التفاصيل، تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوصول مصابات بتسمم غذائي لمستشفى الخارجة التخصصي.

وتبين إصابة كل من میادة.ع.م، 16 عامًا، مروة.ع.أ، 16 عاما، شهد.ص.إ، 16 عامًا، نهى.ع.أ، 16 عامًا، غادة.ع.ح، 16 عامًا، ميادة.ح.س، 16 عامًا، طالبات بمعهد ناصر الأزهري بقرية ناصر الثورة جنوب مركز الخارجة ومصابات بتسمم غذائي إثر تناول غذاء فاسد.

وجرى نقلهن إلى مستشفى الخارجة التخصصي وتقديم الرعاية الطبية لهن ووضعهن تحت الملاحظة الطبية بمستشفى الخارجة التخصصي.