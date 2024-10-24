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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. مروان حمدي يقود هجوم بيراميدز أمام سيراميكا في مباراة الميدالية البرونزية

ب
ب
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أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار السوبر المصري.

ويلتقي ييراميدز مع سيراميكا في الرابعة وخمس دقائق عصر اليوم على استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي في العاصمة أبوظبي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: كريم حافظ - أسامة جلال - علي جبر - أحمد عاطف قطة

خط الوسط: محمد رضا بوبو - مصطفى فتحي - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق

خط الهجوم: مروان حمدي

ويجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - أحمد سامي - طارق علاء -محمود دونجا - دودو الجباس - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - بلاتي توريه - صديق إيجولا

بيراميدز وسيراميكا كليوباترا الميدالية البرونزية كأس السوبر المصري