كاتب صحفي: مبادرة «بداية جديدة» قدمت 62.7 مليون خدمة منذ انطلاقها

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إنَّ المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء إنسان» قدمت 62.7 مليون خدمة منذ انطلاقها، مؤكّدا أنّها شهدت اهتمامًا وتعاونًا كبيرًا بين مؤسسات الدولة، فضلًا عن آلية المتابعة، لافتًا إلى أنَّ هناك نشاط نوعي في الكثير من المحافظات و كل الوزارات المعنية.

وأضاف «الدوي» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّه في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، قدمت أنشطة في مختلف القطاعات، إذ أنّها تشهد تحركات موسعة وتنفيذ ندوات توعوية بمختلف قرى ومدن المحافظة من شأنها تغيير بعض الأفكار الخاطئة وتحويلها إلى سلوكيات إيجابية تسهم في بناء جيل جديد واعي على كل المستويات.

وأوضح أنَّ مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية وجهت قافلة تموينية تتضمن سيارات خدمات متنوعة إلى منطقة بشاير الخير بحي غرب المحافظة، لافتًا إلى أنَ محافظ الغربية أشرف الجندي شارك في إحدى أنشطة قرى مركز زفتة.