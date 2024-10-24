فيديو.. محاكمة ثلاثي الزمالك في موعدها والنادي يصدر بيان اعتذار

بعد أنباء عن تأجيل القضية الخاصة بثنائي فريق الزمالك، مصطفى شلبي ونبيل دونجا بالإضافة إلى عبدالواحد السيد، مدير الكرة، إلى 29 أكتوبر الجاري.

أفاد مصدر بنادي الزمالك بأن محاكمة الثلاثي في موعدها ولا تقديم بشأنها. ويأتي ذلك علي خلفية اتهامهم بالاعتداء على أحد المنظمين في مباراة الزمالك وبيراميدز بدور نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وأضاف بأنه من الممكن ذهاب ثلاثي الزمالك لحضور مباراة نهائي كأس السوبر أمام الأهلي ثم العودة عقب نهاية اللقاء.

وكان الزمالك قد أصدر بيانًا قدم فيه اعتذارًا عما بدر من أخطاء غير مقصودة من أفراد البعثة وذلك قبل ساعات من مواجهة الأهلي، في نهائي السوبر المصري .