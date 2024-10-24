حقوق الفيوم تنظم ندوة ذاتية بعنوان "انطلاقة"| صور

شهد الدكتور جمال محمدين، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم، الندوة الذاتية التي نظمتها إدارة رعاية الشباب بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر بالكلية بعنوان (انطلاقة) والتي قدمها مهند سيد، الطالب بالفرقة الرابعة، في إطار فعاليات مهرجان الندوات الذاتية الثالث عشر بجامعة الفيوم.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، والدكتور جمال عبد الرحمن، عميد كلية الحقوق.

حضر الندوة الدكتور وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمود عبد المؤمن، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

يذكر أن لجنة تحكيم مهرجان الندوات الذاتية تتكون من الدكتور وائل طوبار رئيسًا وعضوية كل من الدكتور مي مواهب بكلية العلوم، والدكتور بيومي طاحون بكلية دار العلوم، والدكتور محمد كمال بكلية الآداب.

وتحدث الطالب مهند سيد خلال الندوة عن التحديات الراهنة التي تواجه المجتمع وضرورة التمسك بالقيم والأخلاق الحميدة، مشيرًا إلى أن هدم المجتمع يأتي من خلال هدم القيم العلمية والثقافية وأن تدمير الشباب يعد تدميرًا للمجتمع، وأن الاعتراض الدائم مدمر ويؤدي إلى السلبية وعدم التقدم إلى الأمام.

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