بالصور.. طلاب تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالأقصر يزورون حاضنة أعمال طيبة للتراث

أجرى طلاب برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، زيارة ميدانية لحاضنة الأعمال بطيبة للتعرف على مراحل صناعة العبوات السيلوزية صديقة للبيئة، ومراحل التصنيع داخل مصنع الألباستر تحت إشراف الدكتور محمد محمود النحاس، والدكتور محمد البدوي سعدي، أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج.

إلقاء محاضرة تعريفية عن كيفية بناء شخصية رائد الأعمال

بدأت الزيارة، بمحاضرة تعريفية ألقاها الدكتور أحمد شاهين، مدير الحاضنة، عن كيفية بناء شخصية رائد الأعمال وما هي الصفات التى يجب أن يتمتع بها والتحديات التى تواجهه، والحلول المقترحة، كما استعرض دور الحاضنة فى التنمية الصناعية واحتواء رواد الأعمال والتسهيلات المقدمة لهم و"الكيس استدى"، لأكثر من مشروع انضم لحاضنة الأعمال أصبحت الآن من المشاريع الكبرى التى تنافس محليا ودوليا.

ثم تعرف الطلاب على مراحل صناعة الأكواب السيلوزية الصحية، بداية ببرمجة الماكينة، مرورا بمرحلة التغذية، ثم مرحلة تكوين الشكل الدائري نهاية بلصق الأجزاء حراريا وكيفية إجراء اختبار عدم التسريب، كما تعرف الطلاب على المراحل المهمة فى مصنع الألباستر وكيفية تنفيذ عمليات الصب والتشكيل.

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