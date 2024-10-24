تحقيق عاجل في إصابة 7 طالبات باشتباه تسمم داخل مدرسة للمتفوقين بالشيخ زايد

تجري جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقًا عاجلا حول تعرض 7 طالبات باشتباه تسمم إثر تناولهم وجبة غذائية داخل مدرسة للمتفوقين بمدينة الشيخ زايد، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للطالبات، اذ تبين اصابتهم بحالة إعياء شديد والآلام بالبطن، واستمعت الى أقوال العاملين بالمدرسة ومسؤول التغذية عن ملابسات الحادث، كما كلفت المباحث بسرعة اجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وجبة غذائية تسببت في تسمم 7 طالبات

البداية بإخطار تلقته الأجهزة الأمنية بالشيخ زايد، من إدارة شرطة النجدة بوجود حالات إعياء داخل مدرسة للمتفوقين بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص اصابة 7 من الطالبات بحالة إعياء شديدة وآلام بالبطن نتيجة تناولهن وجبة بالمدرسة ونقلهن إلى مستشفى الشيخ زايد.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.