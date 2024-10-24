ads
الخميس 24 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 28 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالشرقية

إزالة 28 حالة تعدي
إزالة 28 حالة تعدي بمساحة 422 مترمباني 18 فدان الأراضي الزر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وتمت إزالة 19 حالة تعدٍ بمساحة 422 متر مباني و9 حالات تعدٍ بمساحة 18 فدانا و4 قراريط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

أشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

إزالة 28 حالة تعدي بمساحة 422 مترمباني 18 فدان الأراضي الزراعية بالشرقية

IMG_0082
IMG_0082
الشرقية بالشرقية تعديات على الأراضي الزراعية محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني محافظ ا للشرقية