السوبر المصرى.. استمرار احتجاز ثلاثي الزمالك بالإمارات وصدور الحكم 29 أكتوبر

قررت المحكمة المختصة بالإمارات، بعد انتهاء المحكمة من نظر جلسة ثلاثى الزمالك، اليوم الخميس، بعد الأزمة التى وقعت عقب انتهاء مباراة بيراميدز والفريق الأبيض، يوم الاثنين الماضى، ضمن منافسات السوبر المصرى، باستمرار حبسهم .

وشهدت مباراة الزمالك وبيراميدز، أزمة بين ثلاثى الفريق مصطفى شلبى ونبيل عماد دونجا وعبد الواحد السيد، في مباراة نصف نهائى بطولة السوبر المصرى المقامة بأبو ظبى، وفرد الأمن خلال المباراة.

وكانت المحكمة المختصة بالإمارات قد قررت أمس تقديم موعد الجلسة لتقام اليوم الخميس، بعد ان كان مقرر انعقادها يوم 29 أكتوبر مع استمرار حبس ثلاثي الفريق.

وقررت المحكمة المختصة بالإمارات اليوم الخميس، بعد خضوع دونجا وشلبى وعبد الواحد إلى جلسة محاكمة عاجلة، بالفيديو كونفرانس" أون لاين"، استمرار حبسهم، والحكم يوم 29 أكتوبر الجارى