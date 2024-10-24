البرلمان الروسي يوافق على اتفاق عسكري مع كوريا الشمالية

اقتربت روسيا من التصديق على اتفاق دفاعي مع كوريا الشمالية يقدم "مساعدة متبادلة" إذا واجه أي من البلدين عدوانا، بحسب ما ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية الخميس.

وصوت النواب في مجلس الدوما الروسي بالإجماع على التصديق على المعاهدة، مما يعني أنه سيتم إرسالها الآن إلى مجلس الاتحاد للموافقة عليها، ومن المتوقع الموافقة علي الاتفاقية من قبل كلا المجلسين، وفقا للصحيفة.

ويأتي ذلك بعد أن أكدت واشنطن أنها اطلعت على أدلة على أن كوريا الشمالية أرسلت ما لا يقل عن 3000 جندي إلى روسيا للتدريب والنشر المحتمل في أوكرانيا.

وتعتقد كوريا الجنوبية أن ما يصل إلى 12000 جندي كوري شمالي، بما في ذلك القوات الخاصة، يمكن إرسالهم للقتال على خط المواجهة في أوكرانيا بحلول نهاية العام. وتدرس سيول إرسال أسلحة متطورة إلى أوكرانيا ردا على ذلك.

كما يعتقد الغرب أن كوريا الشمالية زودت موسكو بالفعل بأسلحة لاستخدامها في الحرب مع أوكرانيا، مما يعكس تعميق العلاقات العسكرية بين البلدين.