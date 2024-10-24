سكرتير عام مساعد بني سويف يتابع سير العمل بمشروع إنشاء كوبري الشاملة

تابع اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، سير العمل بالمرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري الشاملة على ترعة الإبراهيمية، وذلك في حضور على يوسف رئيس المدينة ورامي رجب مدير التخيطط العمراني ومحمد عشري مهندس المشروع ومسوؤلى الطرق والكباري والري والسكة الحديد، ويأتي ذلك ضمن تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف .

وتفقد السكرتير العام المساعد، مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع والذي يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في المسافة من نزلة صلاح سالم بداية من دوران العبور وحتى نهاية حديقة الحيوان في الجانب الغربي من الإبراهيمية، وكذا المسافة من أمام مديرية الصحة وحتى المشتل شرق الترعة، حيث يتم رفع الإشغالات والأكشاك ونقل بعض خطوط وكابلات المرافق التي تتداخل مع مسار الكوبري،وذلك وفق البرنامج الزمني المحدد لسرعة الانتهاء من المشروع

و أشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم، باستمرار متابعة سير العمل بالمشروع، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أية معوقات وتسريع وتيرة العمل بالمشروع ، الذي يتم تنفيذه ضمن خطة المحافظة لتيسير الحركة، وتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية وإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على شوارع وميادين المحافظة.