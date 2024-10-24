انطلاق النسخة الرابعة من معرض "الأبد هو الآن" بالأهرامات| صور

بدأت منذ قليل فعاليات النسخة الرابعة من معرض "الأبد هو الآن" بمنطقة أهرامات الجيزة، والذي يقام في الفترة من اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر الجاري، ويستمر حتى 16 نوفمبر المقبل.

وكشفت نادين عبد الغفار، منظمة المعرض، عن تفاصيل النسخة الرابعة من "الأبد هو الآن"، قائلةً، إنها تحتفي بالاستكشاف وقدرة الفنانين على اكتشاف المعاني الاستثنائية وربطها بالحضارة المصرية القديمة، مؤكدةً أن المعرض يتطور كل عام ويكتسب زخما عالميًا حتى أنه أصبح على الأجندة السنوية للسائحين الأجانب وطلاب الجامعات والمدارس.

وأضافت عبد الغفار، أن المعرض يتضمن مشاركة 12 فنانًا عالميًا في معرض "الأبد هو الآن"، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها فنانون من كوريا والهند، ويعرض الفنانون أعمالًا تتنوع ما بين منحوتات، وتركيبات ولوحات وتصميمات وأشكال تجريدية تعكس تأثر الفن المعاصر بالقديم، والعلاقة الممتدة بينهما.

معرض "الأبد هو الآن"

هو معرض فني دولي، يتم تنظيمه تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، بمنطقة أهرامات الجيزة، إذ يعرض الفنانون أعمالهم الفنية على رمال الصحراء، ويشارك فيه عدد من الأعمال الفنية لمشاهير الفنانين التشكيليين من مصر ومن مختلف دول العالم والذين استلهموا مجسماتهم من الرموز والقيم المصرية القديمة.



