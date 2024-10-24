تحرير 189 محضرًا لمنشآت غذائية وصناعية بالشرقية

شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومخازن المواد الغذائية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كما شدد على ضرورة إلزام المنشآت الغذائية والصحية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بإرتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات واستبدالها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي، فضلًا عن التأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، والتخلص الآمن من النفايات وكذا مراجعة صلاحية المواد الغذائية والأدوية حفاظًا على صحة المواطنين بالمحافظة.

وأوضح المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام إلى قيام إدارة البيئة بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والعمل وإدارة الحوكمة بالديوان العام للتفتيش على 113 منشأة غذائية وصناعية (سوبر ماركت - مخازن مواد غذائية - معامل ألبان - معامل مخلل - محال تصنيع ملابس - ورش نجارة - متاجر بيع إكسسوارات سيارات) بنطاق مركزي الزقازيق ومنيا القمح وحي أول وثان الزقازيق، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفر التفتيش على تحرير 189 محضرا للمنشآت الغذائية والصناعية ما بين (نظافة - سلامة وصحة مهنية – محاضر بيئة - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة – محاضر جنح صحية -عدم التخلص الآمن من المخلفات العادية والصلبة - عدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية والصحية والبيئية)، فضلًا عن إعدام 4475 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي (مخللات - ألبان - لحوم - جبنة - عصائر - مياه غازية).

شئون البيئة يفتش على 113منشآة غذائية وصناعية بالشرقية

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