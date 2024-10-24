للمرة الأولى.. استئصال ورم سرطاني بالمريء دون تدخل جراحي بطب طنطا

أعلن الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعـة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن نجاح فريق طبي بوحدة جراحة الجهاز الهضمي والمناظير (أ) بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة طنطا في إجراء جراحة استئصال ورم سرطاني بالمريء وعمل استعاضة له عن طريق رفع المعدة إلى تجويف الصدر باستخدام مناظير البطن والصدر الجراحية دون اللجوء إلى شق البطن أو الصدر للمرة الأولى في مستشفيات جامعـة طنطا.

وأكد غنيم، أن هذه الجراحة تعد أحد أكبر العمليات فى جراحة الجهاز الهضمي والأورام، اشتملت على خطوات بالغة الدقة والتعقيد استغرقت 9 ساعات كاملة لمريض فى العقد الخامس من العمر يعاني من وجود ورم سرطاني منذ أكثر من أربعة شهور طوله 6 سم في الجزء السفلي من المريء بعد تلقيه العلاج الكيماوي بقسم علاج الأورام بالكلية، وإجراء كافة الفحوصات الطبية من والأشعة والتحاليل والمناظير التشخيصية وأصبح بصحة جيدة دون حدوث أي مضاعفات بعد أسبوع من إجراء الجراحة.

وأشاد عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بكفاءة ومهارة الفريق الطبي الذى أجرى الجراحة تحت إشراف الدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور شريف شحاتة، رئيس قسم الجراحة العامة، والدكتور أيمن عبد المقصود، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، والدكتور حمدي عبد الهادي، رئيس وحدة جراحة الجهاز الهضمي، والدكتور محمد سمير، مدير المستشفى التعليمي العالمي، حيث قام بإجراء الجراحة الدكتور محمد سعد أبو العينين، أستاذ مساعد جراحة الجهاز الهضمي بمشاركة فريق طبى متكامل.