حبس السائق المتسبب في دهس فريق الدراجات لنادي 6 أكتوبر بـ"الصحراوي"

تجري جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة في واقعة اصابة 7 لاعبين من فريق دراجات نادي 6 اكتوبر، صدمتهم سيارة نقل اثناء قيامهم بالتدربات بطريق مصر-اسكندرية الصحراوي، واستمعت الى اقوال الفريق عقب مثولهم للشفاء حول ملابسات الحادث وكيفية حدوثه.

وأجرى فريق من النيابة المعاينة التصويرية لموقع الحادث، لمعرفة ملابسات الواقعة، كما امرت بحبس السائق المتسبب في الحادث عقب ضبطة من قوات الشرطة على زمة التحقيقات، كما كلفت المباحث باجراء التحريات اللازمة حول الحادث وامرت بحبس السائق.

أقوال المصابين

وأفادت أقوال 2 من المصابين أمام فريق من النيابة العامة، أنهم أثناء قيامهم بالتمرين بطريق مصر – اسكندرية الصحراوي هم وباقي أعضاء الفريق، تفاجؤا بسيارة نقل قد صدمتهم من الخلف دون أن يشعرو بها؛ ما أدى إلى إصابتهم وتكدسهم فوق بعضهم فوق الاسفلت؛ ما تسبب في فقدهم للوعي دون معرفة اى بيانات عن السيارة او عن هوية السائق.

فيما تقرر خروج 2 من اللاعبين قد تماثلوا للشفاء من المستشفي، وييرقد 3 لاعبين اخرين تحت العناية المركزة في مستشفى زايد التخصصي.

تهشم الدرجات

وكشفت المعاينة التى اجرتها النيابة العامة بالشيخ زايد، للدرجات التي كان يستقلها اللاعبين الـ7 تهشمهم بالكامل من تأثير الاصطدام ، وامرت النيابة بتسليمها الى اللاعبين بعد التحفظ عليها واجراء المعاينة لها.

حادث دهس لفريق الدراجات

كان اصيب 7 لاعبين من اعضاء فريق الدرجات الهوائية لنادي 6 اكتوبر، اثر تعرضهم لحادث دهس من قبل سيارة نقل اثناء قيامهم بالتدريبات بطريق مصر- اسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى الموقع المشار الية وبالفحص بين اصابة 7 من اعضاء الفريق اثر اصطدامهم بسيارة نقل وفر هاربا، تم نقل المصابين الى المستشفي لتلقي العلاج ونجحت الاجهزة الامنية في القاء القبض على سائق سيارة النقل المتسبب في الحادث وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتبين من خلال التحريات، أن المصابين يتدربون كفريق تابع لأحد الأندية بمدينة 6 أكتوبر، وخلال التدريب بطريق إسكندرية الصحراوي، اصطدمت بهم سيارة نقل.