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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مسعفون فلسطينيون: 16 شهيدا في قصف إسرائيلي على مدرسة بمخيم النصيرات

شهداء غوة
شهداء غوة
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كشف مسعفين فلسطينيين عن ارتقاء 16 شهيدا و32 مصابا بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على مدرسة بمخيم النصيرات بغزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

حيث يشن جيش الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ضحايا قصف إسرائيلي مخيم مدرسة النصيرات قوات الاحتلال الإسرائيلي