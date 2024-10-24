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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منطقة الجيزة لكرة السلة تنظم دراسات خاصة لمدربي البراعم

يحيي زكريا
يحيي زكريا
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تقيم منطقة الجيزة لكرة السلة برئاسة اللواء يحيى زكريا يومي الجمعة والسبت الموافقين 25 و26 أكتوبر 2024، دراسات خاصة إلى مدربي براعم كرة السلة للمراحل السنية تحت 13 و 12 و 11 و 10 و 9 و 8 سنوات.

وستتناول الدراسات العديد من الموضوعات الهامة منها جوانب الفنية والبدنية والنفسية والتغذية السليمة للناشئين والناشئات، وكذلك التعريف بالنشطة الخاصة بهذه المراحل، وكذلك تغطية شاملة لقانون كرة السلة، سيقوم بإلقاء المحاضرات نخبة من نجوم مصر في التخصصات المختلفة، الدراسات بالمجان دون أي رسم إشتراك تقديرا من المنطقة لأهمية توفير أكبر قدر من المعلومات لإعداد مدرب واعد وخلق ناشئ يتمتع بمهارات كرة السلة في مناخ صحي ونفسي سليم.

وتقام الدراسات بمجمع الصالات حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر ومحتم فيها حضور جميع مدربي هذه المراحل المعلن عنها.

نطقة الجيزة لكرة السلة دراسات خاصة لمدربي البراعم منطقة الجيزة يحي زكريا احمد محمدي