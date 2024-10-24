منطقة الجيزة لكرة السلة تنظم دراسات خاصة لمدربي البراعم

تقيم منطقة الجيزة لكرة السلة برئاسة اللواء يحيى زكريا يومي الجمعة والسبت الموافقين 25 و26 أكتوبر 2024، دراسات خاصة إلى مدربي براعم كرة السلة للمراحل السنية تحت 13 و 12 و 11 و 10 و 9 و 8 سنوات.

وستتناول الدراسات العديد من الموضوعات الهامة منها جوانب الفنية والبدنية والنفسية والتغذية السليمة للناشئين والناشئات، وكذلك التعريف بالنشطة الخاصة بهذه المراحل، وكذلك تغطية شاملة لقانون كرة السلة، سيقوم بإلقاء المحاضرات نخبة من نجوم مصر في التخصصات المختلفة، الدراسات بالمجان دون أي رسم إشتراك تقديرا من المنطقة لأهمية توفير أكبر قدر من المعلومات لإعداد مدرب واعد وخلق ناشئ يتمتع بمهارات كرة السلة في مناخ صحي ونفسي سليم.

وتقام الدراسات بمجمع الصالات حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر ومحتم فيها حضور جميع مدربي هذه المراحل المعلن عنها.