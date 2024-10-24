مدير التعليم الفني وقائد قطاع "التأسيس العسكري" يتفقدان مدارس باب الشعرية

تفقد الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني بالقاهرة و اللواء أيمن عبد الفتاح

قائد قطاع محافظات القاهرة الكبرى لمدارس التأسيس العسكري اليوم الخميس

مدرستي الظاهر التجارية بنين وباب الشعرية الصناعية بنات، بحضور محمد الشابورى مدير عام الإدارة.

وقد حضرا طابور الصباح الذى اتسم بالانضباط والاستماع للإذاعة المدرسية وتحية العلم وقد اشاد الحضور بمدى انضباط الطلاب، حيث قام الطلاب بعرض عسكري رائع، والعديد من العروض الرياضية المتنوعة .

وألقى الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفنى كلمة أكد فيها دعم أيمن موسى

وكيل أول الوزارة وتعاونه الدائم لمدارس التأسيس العسكرى التى تعد نواة لإعداد طلاب أسوياء سلوكياً ودراسياً، وتهيىء لهم بيئة صالحة لغرس القيم الوطنية والانتماء والولاء للوطن بداخلهم.

كما أكد قائد قطاع محافظات القاهرة الكبرى لمدارس التأسيس العسكرى فى كلمته أن الهدف من مدارس التأسيس العسكري هو تعزيز حالة الانضباط بين الطلاب، ورفع وعيهم وانتماءهم للوطن عن طريق دورات التثقيف والتدريب التى يتلقونها داخل المدرسة.



وأوضح أن مدارس التأسيس العسكري اثبتت قدرتها على تربية وتعليم ابنائنا الطلاب على الالتزام والانضباط وإعداد طالب صالح يتمتع بالانضباط السلوكي والمجتمعي والدراسي منتمياً ومحباً لوطنه.

وعقب الانتهاء من طابور الصباح تم متابعة فصول التأسيس العسكرى وتم الإشادة بمدى انضباط وتفاعل الطلاب مع معلميهم، كما تابعوا تصنيع الزي المدرسي بأيدي طالبات مدرسة باب الشعرية الصناعية بنات، كما تفقدوا العديد من الأقسام المختلفة.