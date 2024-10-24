القبض على المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة بأوسيم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة لنصبه على المواطنين وبحوزته سلاح ناري بدائرة مركز شرطة أوسيم.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام عاطل بانتحال صفة ضابط شرطة وقيامه بالنصب على المواطنين من سائقي السيارات والبائعين، ومقيم بدائرة المركز.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.