أشرف صبحي يلتقي وزير الرياضة والشباب بالإمارات لتعزيز التعاون

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب بالإمارات، خلال زيارة رسمية، بحضور السفير شريف عيسى سفير مصر بالإمارات، بهدف تعزيز التعاون الشبابي والرياضي بين مصر والإمارات، وبحث سبل تعزيز الشراكة الشبابية والرياضية بين البلدين، وتنسيق بعض المبادرات الثنائية المشتركة وعلي رأسها ماراثون زايد الخيري في نسخته التاسعة.

وخلال اللقاء، ناقش الوزراء سبل تعزيز التبادل الشبابي والرياضي بين البلدين، وتبادلوا وجهات النظر حول تعزيز البرامج الشبابية والرياضية المشتركة وتبادل الخبرات في مجالات الشباب والرياضة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أهمية تعزيز الروابط الشبابية والرياضية بين مصر والإمارات وتبادل الخبرات والمعرفة في سبيل تطوير قطاعي الشباب والرياضة في البلدين، مشيراً إلى اهمية الإستمرار في إقامة ماراثون زايد الخيري بمصر سنوياً، لما له من تأثيرات إيجابية على مختلف الأصعدة الرياضية والانسانية المجتمعية، مشدداً على ضرورة التجهيز الجيد للماراثون لضمان خروجه في أفضل صورة تليق بالبلدين الشقيقين.

أشار الدكتور أشرف صبحي، إلى استعداده الكامل لتعزيز التعاون الرياضي بين مصر والإمارات من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ برامج مشتركة تعزز التنمية الشبابية والرياضية في كلا البلدين، مبيناً أن تحقيق التقدم الشبابي والرياضي يتطلب التعاون والشراكة بين الدول، ونحن نسعى لبناء علاقات قوية مع الإمارات وإعداد شراكة استراتيجية علي مستوي قطاعي الشباب والرياضة، وسنعمل على تعزيز التبادل الشبابي والرياضي بين شباب البلدين وتوفير الفرص للشباب لممارسة أنشطتهم الرياضية بشكل مشترك ومثمر.

وخلال اللقاء، وجه "صبحي" الدعوة للدكتور سلطان النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب الإماراتي، لإلقاء ندوة عن الفضاء بمصر.