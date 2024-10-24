عمل الشرقية ينظم ندوة عن الإسعافات الأولية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات والجهات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها، مشيداً بالتعاون بين مديرية العمل وهيئة الإسعاف في تنظيم الندوات التدريبية لتبادل الخبرات بين العاملين وتعظيم الإستفادة منها في تحسين بيئة العمل والحفاظ على صحة وسلامه العاملين في حالات الطوارئ.

وفي هذا الإطار، أشار أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل إلى أنه في إطار التعاون الوثيق بين المديرية وهيئة الإسعاف لعقد ندوات تدريبية وتثقيفية للعاملين وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان تم تنفيذ ندوة توعوية لعدد 37 من العاملين بالمديرية بعنوان الإسعافات الأولية وطرق التعامل مع المصابين في حضور خالد الشيخ مدير الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية والدكتور أحمد عباس مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بالمحافظة والكيميائية رحاب عبدالحميد مدير إدارة السلامة بالمديرية سعد محمد السيد مشرف بفرع هيئة الإسعاف المصرية بالمحافظة وذلك بمقر ديوان عام المديرية.

وأوضح وكيل وزارة العمل أن الندوة تناولت عدة محاور ومن أهمها ( التعريف بالمفهوم الصحيح للإسعافات الأولية - نشر الوعي لدى الأسر المصرية عامة والمرأة خاصة بالإسعافات الأولية الصحية - التعريف بالإصابات الأولية - كيفية إسعاف موظف مريض في موقع العمل - كيفية التعامل مع الجروح - أهم النصائح للمرأة بالإرشادات الواجب إتباعها بالنسبة للإصابات المنزلية ـ الفرق بين الضغط المرتفع والمنخفض وكيفية التصرف في الحالتين - الفرق بين الجلطة الدماغية والقلبية والذبحة الصدرية - حالات الإغماء وغيبوبة السكر والحروق بدرجاتها الثلاث) لافتًا إلى أنه في نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة للرد على إستفسارات وتساؤلات الحضور.