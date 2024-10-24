ads
الخميس 24 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مركز شباب الجندية ينفذ مسابقة ثقافية عن دور الجيش المصري في حماية الأمن القومي

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أقام مركز شباب الجندية التابع لإدارة شباب بني مزار المسابقة الثقافية عن دور الجيش المصري في الحفاظ علي الأمن القومي ضمن النشاط الثقافي الوارد بخطة شهر أكتوبر ٢٠٢٤، حيث تم تنفيذها وتم توزيع الجوائز علي الفائزين. 

ويأتي ذلك تزامنا مع احتفالات مراكز الشباب بانتصارات أكتوبر واهتمام وزارة الشباب بتفعيل دور مراكز الشباب كمؤسسات خدمية تشارك الاحتفالات والمناسبات القومية مع المجتمع والوسط المحيط.

أشترك بالمسابقة 70 طليع من الجنسين  بحضور مجلس الإدارة برئاسة حسن عبد العزيز هندي وكامل أعضاء المجلس ومدير المركز ياسر حسن، مشرف النشاط أيمن محمد وكامل الجهاز الإداري

يأتي ذلك بتوجيهات كلا من مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا  مندي عكاشة وإشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة وإشراف ومتابعـــة مدير إدارة الشباب والرياضة ببنى مزار حربي حسن حسن.

مدرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا