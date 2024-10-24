مركز شباب الجندية ينفذ مسابقة ثقافية عن دور الجيش المصري في حماية الأمن القومي

أقام مركز شباب الجندية التابع لإدارة شباب بني مزار المسابقة الثقافية عن دور الجيش المصري في الحفاظ علي الأمن القومي ضمن النشاط الثقافي الوارد بخطة شهر أكتوبر ٢٠٢٤، حيث تم تنفيذها وتم توزيع الجوائز علي الفائزين.

ويأتي ذلك تزامنا مع احتفالات مراكز الشباب بانتصارات أكتوبر واهتمام وزارة الشباب بتفعيل دور مراكز الشباب كمؤسسات خدمية تشارك الاحتفالات والمناسبات القومية مع المجتمع والوسط المحيط.

أشترك بالمسابقة 70 طليع من الجنسين بحضور مجلس الإدارة برئاسة حسن عبد العزيز هندي وكامل أعضاء المجلس ومدير المركز ياسر حسن، مشرف النشاط أيمن محمد وكامل الجهاز الإداري

يأتي ذلك بتوجيهات كلا من مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي عكاشة وإشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة وإشراف ومتابعـــة مدير إدارة الشباب والرياضة ببنى مزار حربي حسن حسن.