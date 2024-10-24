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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

كان واقف على الديسك.. تفاصيل سقوط طفل من الطابق الثالث داخل مدرسة بالدقي

الطفل رمضان
الطفل رمضان
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كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، في واقعة سقوط طفل من الطابق الثالث من نافذة مدرسة إبتدائية بدائرة القسم، مما تسبب في إصابته بإصابات بالغة، عن أن الطفل كان يقف على الديسك بجوار النافذة واختل توازنه.

سقوط طفل من الطابق الثالث داخل مدرسة بالدقي

البداية كانت بتلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفل داخل مدرسة إبتدائية بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين سقوط الطفل "رمضان م ر ا" من الطابق الثالث إثر اختلال توازنه أثناء وقوفه على الديسك بجوار النافذة وجري نقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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