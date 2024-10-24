مركز شباب بني علي بالمنيا يقيم ندوة ثقافية حول انتصارات أكتوبر المجيدة

أقام مركز شباب بني علي التابع لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، ندوة ثقافية عن انتصارات أكتوبر المجيد لفئة الطلائع ضمن خطة النشاط الثقافي للمركز عن شهر أكتوبر 2024 بمشاركة 25 عضوا.

يأتي ذلك في إطار تفعيل المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، واهتمامًا من وزارة الشباب والرياضة بتفعيل كافة الأنشطة التابعة لمراكز الشباب والتي من شأنها إفادة ومشاركة أكبر عدد من الشرائح العمرية المختلفة بخطط مراكز الشباب.

حاضر بالندوة أحد الشخصيات المثقفة بالقرية وألقى الضوء على حرب أكتوبر وإصرار أبطالنا من الجيش على إحراز الفوز بالمعركة لاسترداد الأراضي المصرية، جاء ذلك بحضور ناصر طه، رئيس مجلس الإدارة، عاطف إسلام، مدير المركز، ومشرف النشاط وفاء فتحي، وفريق العاملين بالمركز.

يأتي ذلك بتوجيهات من مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، مندي عكاشة وإشراف ومتابعة وكلاء المديرية للشباب والرياضة وإشراف ومتابعة مدير إدارة الشباب والرياضة ببني مزار، حربي حسن حسن.