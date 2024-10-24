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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مدير التامين الصحي بالغربية يحبط كارثة بعد عطل فني بأجهزة التنفس الصناعي بمستشفى المبرة

أثناء تحويل الاطفال
أثناء تحويل الاطفال
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نجح الدكتور كريم بركات مدير فرع التامين الصحي بالغربية  في إحباط كارثه محققة داخل مستشفي المبره بعد عطل فني مفاجئ بكمروسر الهواء  المغذي لأجهزة التنفس الصناعي للأطفال حديث الولادة.

وأكد الدكتور كريم بركات كات أن الأمر كله ستر من ربنا وأن قبل توقف الكومبروسر المختص تم اتخاذ القرار المناسب وتحويل ٤ أطفال بسيارات الإسعاف، حالة علي مبرة المحلة، و٣ حالات علي العياشي المتعاقده تأمين صحي دون أي مشاكل للأطفال.

وأوضح بركات  أنه تم تغيير فلتر فاصل الزيت والزيت الخاص بالكمبروسور وكانت لوحة الكهرباء الخاصة بالكمبروسور بها عطل و تم اصلاحها وتم التشغيل.

وقدم مدير التامين الصحي منظومة المستشفيات الخاصة المتعاقده مع التامين الصحي ومنهم العياشي لسرعة الاستجابة واستقبال ٣ حالات والتعامل معها طبيا علي اعلي مستوي. 

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