مركز شباب صفط أبو جرج ينفذ عددا من الفاعليات والأنشطة خلال شهر أكتوبر

نفذ مركز شباب صفط أبو جرج التابع لإدارة شباب بني مزار فاعليات الملتقي السنوي لقادرون باختلاف بمشاركة 15 عضوا من أعضاء المركز، حيث تم قضاء وقت ممتع ومفيد اختتمه مجلس إدارة المركز ومديرة المركز منال بتوزيع بعض الهدايا على الأعضاء الموجودة بالنشاط

كما نفذ المركز ضمن خطة شهر أكتوبر للنشاط الثقافي مسابقة ثقافية مكتوبة عن ملحمة أكتوبر لعدد 10 من فتيات المركز حاز خمسة مراكز منهن علي الجوائز الموزعة عقب تصحيح المسابقة.

وعلي الصعيد الرياضي أقام المركز دورة كرة قدم خارجية مع مركز شباب شلقام ضمن خطة شهر أكتوبر للنشاط الرياضي بمشاركة 15 طليعا

يأتي ذلك بتوجيهات كل من مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي عكاشة وإشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة وإشراف ومتابعـــة مدير إدارة الشباب والرياضة ببنى مزار حربي حسن حسن.