غلق أكاديمية تمريض ومركز نساء وتوليد خلال حملة لحماية المستهلك ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف على أهمية استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية، وامتداد تلك الحملات لكافة المناطق وإعداد تقارير دورية حول نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام تضمن الإشارة إلى إشرافه على الحملة التي نفذتها اليوم لجنة حماية المستهلك، على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمدينة بني سويف ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

وقامت الحملة بالمرور على العديد من المنشآت الطبية والتي تنوعت ما بين عيادات خاصة مراكز طبية ومعامل تحاليل وأشعة، والذي أسفر عن غلق أكاديمية تعمل بدون ترخيص من وزارة الصحة أو النقابة، وقيامها بتقديم محتوى علمي خاصة بمزاولة مهنة التمريض"غير مُعتمد بالمخالفة للقانون" مقابل مبالغ من طلبة ودراسين، علاوة على استصدار قرار غلق مركز نساء وتوليد لوجود مخالفات جسيمة وعدم اتباع الاشتراطات الصحية، وتوجيه إنذارات لمركزين للحضانات لوجود سلبيات خاصة بمكافحة العدوى.

شارك في الحملة علي يوسف، رئيس مركز ومدينة بني سويف ،أحمد دهشان، مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، الدكتور أحمد عبد العظيم، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان، ومن نقابة التمريض كريمة سعيد، عضو النقابة، طارق أحمد، مسؤول إداري بالنقابة.