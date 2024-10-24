شاركت في كأس العالم وأمم إفريقيا.. تعرف على أبرز "حكمة كروية" بعد إعلان اعتزالها

أعلنت الحكمة الدولية الرواندية ساليما موكاسانجا اعتزالها التحكيم رسمياً عن عمر يناهز 36 عاماً.

وتعتبر موكاسانجا واحدة من أبرز الحكمات في تاريخ كرة القدم، حيث كانت أول حكمة تشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، إلى جانب تحكيمها في كأس العالم 2022 وكأس العالم للسيدات وكأس الأمم الأفريقية للسيدات ودوري أبطال أفريقيا للسيدات.

واليكم تستعرض البوابة من هي "ساليما موكاسانجا":

هي من مواليد عام 1998، نشأت في منطقة روسيزي في المقاطعة الغربية وحصلت على درجة البكالوريوس في التمريض والقبالة من جامعة جيتوي، الواقعة في مقاطعة روهانغو جنوب رواندا.

كان طموحها خلال سنوات دراستها أن تصبح لاعبة كرة سلة، ولكن بسبب افتقارها إلى الموارد الأساسية، بما في ذلك مرافق كرة السلة، حولت تركيزها إلى كرة القدم. في سنتها الأخيرة في مدرسة "سانت فنسنت دي بول موسانزي" الثانوية، قامت بتحكيم المباراة النهائية لبطولة المدرسة، مما يمثل بداية رحلتها في إدارة كرة القدم.

صعد موكانسانغا السلم خطوة بخطوة، حيث أدار دوريات الدرجة الثانية للرجال ودوريات الدرجة الأولى للسيدات، تعلمت أساسيات التحكيم من خلال التدريب وحصلت على شهادة التحكيم في عام 2008 وبعد أربع سنوات، وصلت إلى القمة، حيث تمت ترقيتها إلى حكم مرخص من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بدأت كحكم مساعد، واكتسبت الخبرة تدريجياً، حتى تم تعيينها كحكم مركزي للمباراة النهائية لبطولة أفريقيا للسيدات 2014 بين زامبيا وتنزانيا.

بعد مباراة زامبيا ضد تنزانيا، ارتقت موكانسانجا إلى مستوى إدارة المباريات الدولية، كانت مهمتها الأولى في دورة الألعاب الأفريقية 2015 في برازافيل، جمهورية الكونغو.

وأدارت المباراة الافتتاحية للبطولة بين نيجيريا وتنزانيا، كما أدارت مباراة نصف النهائي بين غانا وساحل العاج،و أدارت كأس تحدي سيكافا للسيدات 2015 في جينجا، أوغندا.

وتاولت المباريات حتى اصبحت أول حكمة تشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، إلى جانب تحكيمها في كأس العالم 2022 وكأس العالم للسيدات وكأس الأمم الأفريقية للسيدات ودوري أبطال أفريقيا للسيدات.