ضمن مبادرة "بداية".. دوري ثقافي ومسابقة فنية بمراكز شباب ملوي بالمنيا

نفذ مركز شباب الإدارة دوري ثقافي ضمن الخطة الشهرية للمركز، حيث تم تقسيم الأعضاء على مرحلتين: ابتدائية وإعدادية، حيث كان لكل مرحلة أسئلة تناسب المرحلة السنية للاعضاء، وقد شارك من المرحلة الابتدائية ٤٠ عضوا ومن المرحلة الإعدادية ٣٠ عضوا، وتم توزيع الجوائز على ٢٠ عضوا فائز.

كما نفذ مركز شباب قصر هور مسابقة فنية عن انتصارات أكتوبر تابعة لخطة شهر أكتوبر، شارك فيها ما يزيد على ٣٥ عضوا من أعضاء مركز الشباب، وتم توزيع الجوائز على المركز الأول والثانى، وكان ذلك بحضور مدير المركز ومشرف النشاط .

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، وإشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة، متابعة وتنفيذ إدارة شباب ملوى بقيادة رجب عبد العظيم مديرعام ادارة شباب ملوى.