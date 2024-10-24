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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير: وقف إطلاق النار بغزة ولبنان من أهم رسائل السيسي بقمة بريكس

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن القضية الفلسطينية، أمس أمام قمة بريكس، دلالته أن القضية لم تغب يومًا عن أجندة السياسات الخارجية المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على أن تكون القضية الفلسطينية حاضرة سواء في استقباله للمسؤولين الأجانب أو في المحافل الدولية ومنها قمة البريكس.

وتابع، أن المقاربة المصرية واضحة وهي العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف معاناة الفلسطينيين والإسراع من عمليات دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأوضح، أن الدعوة لوقف إطلاق النار الفوري في فلسطين ولبنان من أهم نقاط بيان قمة "بريكس"، مشيرًا إلى أن كلمات الرئيس السيسي ولقاءاته دائما تحمل رسائل للعالم تتعلق بالقضية الفلسطينية والعربية، حيث حشد الدعم الدولي خاصة من الدول الكبرى مثل روسيا والصين.

السيسي القضية الفلسطينية قمة بريكس