مستقبل وطن: مشاركة الرئيس في قمة البريكس تعزز الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقا جديدة للتعاون

أكد عبد الله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بالأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة بريكس لأول مرة بعد انضمام مصر رسميًا إلى المجموعة ستحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني والعربي والأفريقي.

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن في تصريحات صحفية، أن هذه المشاركة تعزز دور مصر الإقليمي والدولي، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري مع دول المجموعة، التي تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد العالمي.

وأشار «السعيد»، إلى أن القمة تمثل فرصة ذهبية لمصر للاستفادة من العلاقات الاستراتيجية مع دول البريكس، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الشراكة الثنائية.

وأضاف أن تجمع دول البريكس يمتلك إمكانيات اقتصادية كبيرة، حيث يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي العالمي، ويضم نحو نصف سكان العالم، مشيرًا إلى أن التبادل التجاري بالعملات المحلية بين مصر ودول البريكس سيخفف الضغط على العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.