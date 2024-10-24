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الخميس 24 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الحبس عامين لنجار في التعدي على جاره بالمرج

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة ، بمعاقبة نجار بالحبس عامين في التعدي علي جاره، وإحداث عاهة مستديمة بسبب خلافات بينهما بالمرج.

البداية، عندما تلقي قسم شرطة المرج بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال شخص به اصابات في ذراعه وقدمه اليسرى إثر تعدي آخر عليه وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين صحته.
 

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة نجارا وهو جار المجني عليه، قام بالتعدي عليه وطعنه في ذراعه وقدمه اليسرى، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.


وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم واعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اتخاذ الإجراءات القانونية إرتكاب الواقعة أحد المستشفيات أحداث عاهة مستديمة الحبس