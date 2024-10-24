الحبس عامين لنجار في التعدي على جاره بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة ، بمعاقبة نجار بالحبس عامين في التعدي علي جاره، وإحداث عاهة مستديمة بسبب خلافات بينهما بالمرج.

البداية، عندما تلقي قسم شرطة المرج بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال شخص به اصابات في ذراعه وقدمه اليسرى إثر تعدي آخر عليه وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين صحته.



وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة نجارا وهو جار المجني عليه، قام بالتعدي عليه وطعنه في ذراعه وقدمه اليسرى، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.



وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم واعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.