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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة حلوان تطلق دورتين في اللغة الإيطالية لتعزيز مهارات الطلاب والخريجين

صورة توضيحية
صورة توضيحية
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أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب في جامعة حلوان عن فتح باب التسجيل في دورتين جديدتين وهما اللغة الإيطالية للمستوى الأول، اللغة الإيطالية (محادثات) – المستوى الأول، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، وبإشراف الدكتورة أماني السيد، وكيل الكلية والدكتور شادي الكردي، مدير المركز.

وأوضح الدكتور شادي الكردي، أن الدورتين تتضمن 24 ساعة تدريبية لكل منهما، حيث يتولى تدريس الدورة المستوى الاول الدكتور سيد قطب، بينما الدورة الثانية المتخصصة في المحادثات الدكتورة شيرين النوساني.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، أن هذه الدورات تأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير مهارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في التواصل باللغات الأجنبية، ما يعزز قدرتهم التنافسية في سوق العمل ويفتح آفاقًا جديدة للتفاعل الثقافي.

اللغة الإيطالية باب التسجيل تطوير مهارات الطلاب