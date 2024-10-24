السوبر المصري.. انتهاء الجلسة العاجلة لثلاثي الزمالك وانتظار قرار المحكمة

ينتظر ثلاثى نادى الزمالك، حكم المحكمة المختصة بالإمارات، بعد انتهاء المحكمة من نظر الجلسة، بعد الأزمة التى وقعت عقب انتهاء مباراة بيراميدز والفريق الأبيض، يوم الاثنين الماضى، ضمن منافسات السوبر المصرى.

وشهدت مباراة الزمالك وبيراميدز، أزمة بين ثلاثى الفريق مصطفى شلبى ونبيل عماد دونجا وعبد الواحد السيد، في مباراة نصف نهائى بطولة السوبر المصرى المقامة بأبو ظبى، وفرد الأمن خلال المباراة.

وكانت المحكمة المختصة بالإمارات أمس قدمت موعد الجلسة لتقام اليوم الخميس، بعد ان كان مقرر إنعقادها يوم 29 أكتوبر مع استمرار حبس ثلاثي الفريق.

وتترقب بعثة الزمالك قرار المحكمة المختصة بالإمارات في الوقت الحالي، بعد خضوع دونجا وشلبى وعبد الواحد إلى جلسة محاكمة عاجلة، بالفيديو كونفرانس" أون لاين".