جامعة حلوان تطلق دورة التربية الخاصة لتأهيل متخصصين في دعم ذوي الهمم

أطلقت وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان دورة "التربية الخاصة" المستوى الأول، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وتغطي الدورة أربعة محاور رئيسية تشمل التخاطب، والتوحد، وصعوبات التعلم، ولغة الإشارة، حيث يشارك في تقديمها 15 محاضرًا متخصصًا بجانب 9 من هيئة الإشراف، وتستمر حتى 14-11-2024.

وتأتي الدورة في إطار استراتيجية الجامعة لدعم ذوي الهمم وتعزيز المشاركة المجتمعية، من خلال إعداد كوادر متخصصة قادرة على التعامل مع احتياجاتهم بكفاءة.

وتهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية في مجال التربية الخاصة، مع التركيز على مهارات التخاطب واللغة، وإعداد أخصائيين مؤهلين في مجال التخاطب، كما تسعى إلى اكتشاف ودعم قدرات الطلاب وتعزيز التواصل والتفاعل بين طلاب الكليات المختلفة من خلال مزيج من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية.

ويشرف على تنفيذ الدورة اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، ومحمد السيد جاد، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، وياسر محمد عبد المنعم، مدير وحدة برامج التنمية البشرية.