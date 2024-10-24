بعد أزمة الزمالك قبل نهائي السوبر.. مشاهد مؤثرة لاحتجاز اللاعبين في السينما

تعرض لاعبو نادي الزمالك نبيل عماد ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد مدير الكرة للاحتجاز في دولة الإمارات عقب اتهامهم بالتعدي على أحد أفراد الأمن، في ملعب مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري بالإمارات، وذلك قبل نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، وقرر الثاني بحث الانسحاب من البطولة بسبب الأجواء غير المناسبة والضغوط غير المحتملة التي تتعرض لها البعثة وفقا لأحمد سالم المتحدث الإعلامي للنادي.

واعتبرت السلطات الإماراتية المحتجزين نبيل عماد ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد متهمين بجنحة التعدي على أحد موظفي الدولة ورفضت الإفراج عنهم.

وتحددت جلسة بشكل عاجل لمحاكمة الثلاثي بعد أن تصالحوا بالفعل مع الطرف المعتدى عليه وتغاضى عن التصعيد القضائي، لكن تبقى المحاكمة للحصول على الحق العام للدولة، وأصدر نادي الزمالك بيان اعتذار لدولة الإمارات العربية الشقيقة عن الواقعة مؤكدا على خوضه مباراة السوبر اليوم الخميس بشكل طبيعي.

أزمة لاعبي نادي الزمالك التي قد تعوق مشاركتهم في نهائي السوبر تعيد للأذهان الأزمات التي تعرض لها اللاعبون في الأفلام وكيف خرجوا منها، نرصد أبرز أزمات اللاعبين مع الاحتجاز والسجن في السينما المصرية عبر التقرير التالي:



فيلم “الحريفة”

أنتج فيلم الحريفة العام الجاري، وخلال الأحداث يتعرض أحد اللاعبين لظروف تجعله يتغيب عن التدريب، ويسأل عنه زملاؤه ليفاجأوا أنه عليه شيكات بآلالاف الجنيهات حتى يتمكن من تجهيز شقيقته للزواج، ويقرروا دفع المبلغ ليخرج من محبسه، ويعود للملاعب.

الفيلم تدور أحداثه حول الظروف التي تجبر ماجد على ترك حياة الرخاء والانتقال من مدرسته الخاصة إلى مدرسة حكومية، فيكتسب بمرور الوقت احترام زملائه بسبب مهارته الكبيرة في كرة القدم؛ فينضم إلى فريق المدرسة في مسابقة على أمل الفوز بجائزة كبرى.

فيلم الحريفة بطولة نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، أحمد حسام، أحمد بحر، تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد.



فيلم “كابتن مصر”

يحقق لاعب كرة القدم كمال نجيب الشهير بـ"الكونجو" ما كان يطمح له منذ زمن ، بأن يكون واحدًا من أبرز لاعبي كرة القدم في مصر ، في فيلم كابتن مصر الذي أنتج عام 2015، لكن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن ، حيث يقوم بدهس أمين شرطة بالخطأ أثناء قيادته للسيارة ، مما ينتج عنه إصابة الأمين بعاهة مستديمة ، ليحكم على اللاعب بالسجن لمدة 3 سنوات ، لكن اليأس لا يعرف لشغفه طريقًا ، فيقرر أن يشكل داخل السجن فريقًا محترفًا لكرة القدم من زملائه المساجين .

فيلم كابتن مصر بطولة محمد إمام، إدوارد، بيومي فؤاد، حسن حسني، علي ربيع، أحمد فتحي، تأليف عمر طاهر، إخراج معتز التوني.



فيلم “غريب في بيتي”

فيلم غريب في بيتي تم إنتاجه عام 1982 تبدأ أحداث العمل عندما تتعرض سعاد حسني، عفاف، للسرقة وأيضا شحاتة أبو كف لاعب نادي الزمالك وتعتقد أنه سرقها، وهو أيضا.

يذهبان لقسم الشرطة ويتم التحفظ على شحاتة أبو كف حتى تتمكن سعاد حسني من إحضار ابنها من المدرسة بعد انقضاء عدد الساعات لليوم الدراسي وتعود للقسم لاستكمال المحضر.

في هذه الأثناء ينتظر الجهاز الفني لنادي الزمالك اللاعب شحاتة أبو كف للحضور بعد أن تم قيده من قبل اتحاد الكرة، ويبدأو في البحث عنه بسبب تأخيره.

تعود سعاد للقسم ويتم استدعاء شحاتة من الحجز لاستكمال المحضر ولأنه نسي بطاقته الشخصية يعرف نفسه من خلال خبر عنه في جريدة ويسلم الخطاب بقيده في الزمالك، ويتواصل القسم مع نادي الزمالك للتحقق من أقواله، ويتمكن من الذهاب للنادي ويتضح أن نشالا استغل المشاجرة بينهما وقام بسرقتهما، ويتم إطلاق سراحه.

تدور أحداث الفيلم حول الأرملة عفاف التي تشتري شقة من شخص سيهاجر إلى كندا، لكنها تكتشف أنها وقعت في يد نصاب قام أيضاً ببيعها لشخص آخر هو شحاتة أبو كف لاعب كرة القدم القادم من الصعيد ليلعب في نادي الزمالك، الذي سبق أن تشاجرت معه، يضطر الاثنان للسكن معاً في نفس الشقة.

تتوالى انتصارات النادي بفضل شحاتة مما يثير غيرة زملائه فيقومون بتقديمه إلى سيدة سيئة السلوك، وتؤثر علاقته بها على لياقته، فتثور إدارة النادي والجمهور عليه، ويقرر شحاتة أن يترك المنزل لتعيش فيه عفاف وطفلها ويرحل إلى بلدته، وتقنعه عفاف بالبقاء والبحث عن عمل، تتوطد العلاقة بينهما ويتفقان على الزواج، يتم تعيين شحاتة في إحدى الشركات، تكون مفاجأة للعروسين عندما يكتشفان أن هناك ساكن ثالث تم إيجار الشقة أيضا باسمه.

الفيلم بطولة نور الشريف، سعاد حسني، حسن مصطفى، هياتم، تأليف وحيد حامد، إخراج سمير سيف.



فيلم “رجل فقد عقله”

عام 1980 قدمت السينما فيلم رجل فقد عقله، الذي تدور أحداثه حول أحمد سعد أحد رجال الأعمال الكبار والذي يملك علاقات نسائية كثيرة ويبرر لأولاده السبب في ذلك بأن زوجته فهيمة تهمل في نفسها وتهتم بمنزلها فقط، ويتعرف أحمد على الفنانة سوزي فيغدق عليها من أمواله ويعدها بالزواج، يعلم ابنه زكي وهو لاعب كرة مشهور باسم زيزو هذا الموضوع فيضحي بنفسه ويتزوجها حرصًا على استقرار المنزل ويتخلى عن خطيبته كامليا.

وعندما أراد زيكو الخروج لحضور المباراة النهائية بين الأهلى والزمالك، منعته سوزى زوجته وأغلقت الشقة واحتجزته، وألقت المفتاح فى الشارع، حتى يخبرها زيكو لماذا تزوجها، ولكن سعد سلم نسخة من المفتاح لكاميليا، التى أخرجت زيكو، وحضر سعد ليخبر سوزى بالحقيقة.

وتمكن زيكو من لعب الشوط الثاني من المباراة بعد أن كان الزمالك متقدما بهدفين مقابل لا شئ على الأهلي، ليحرز هدفين ويتعادل الفريقان.

فيلم رجل فقد عقله بطولة فريد شوقي، إكرامي، سهير رمزي، عادل إمام، كريمة مختار، وآخرون، تأليف علي الزرقاني، إخراج محمد عبد العزيز.