الرئيس السيسي يلتقي بنظيره الجنوب أفريقي على هامش "قمة بريكس"

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بالرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، على هامش قمة تجمع البريكس المنعقدة بمدينة كازان الروسية، وفقًا لفضائية إكسترانيوز في نبأ عاجل.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاهتمام بالارتقاء بالعلاقات مع جنوب أفريقيا لتكون مثالا يحتذى على المستوى القاري.

وبحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الجنوب أفريقي، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وجنوب أفريقيا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بينهما على شتى الأصعدة، بالإضافة إلى دفع التشاور والتنسيق حول مختلف قضايا السلم والأمن والتنمية الاقتصادية، لما للدولتين من ثقل مهم يخدم المصالح الإفريقية ككل.