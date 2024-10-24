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الخميس 24 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على فني بالقطامية بتهمة فك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها

المتهم
المتهم
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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي مالك محل، بمنطقة القطامية، لقيامه بفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك محل - كائن بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة) ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون. 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط (المذكور).. وعثر بداخل المحل على (20 جهاز ريسفير ماركات مختلفة ومجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة - قطعتى LAN لفك تشفير القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص") . 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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