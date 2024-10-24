تُناقش المشاكل القانونية التى تواجه زواج الأجانب.. رواية "أحلام من المحيط" لـ هند الصنعانى

ناقشت الكاتبة المغربية المقيمة فى القاهرة هند الصنعانى، فى روايتها "أحلام من المحيط"، والتى صدرت عن دار النشر المصرية للتوزيع والكتاب “يسطرون”، المشاكل القانونية التى تواجه الزواج فى المجتمعات المختلفة.

تقول الكاتبة المغربية فى مقدمة الرواية: "لا أدري إن كنت مخطئة أو على صواب، فقد واجهت تحديات هذه الدنيا بكل ثقة في النفس، لم أهرب يوما من التجارب الجديدة، ذلك ما جعل كتاب حياتي مليئًا بالصفحات، فقد كنت أطوي صفحة وأفتح الأخرى أملا في إيجاد من أعبر معه إلى بر الأمان، كنت أبحث عن الشخص الذي لا تنتهي حكايتي معه، لكن الحقيقة أنني تعرضت بسببهم للعذاب، وكان هذا العذاب الوسيلة الوحيدة لفهم الحياة"

وتابعت: "إنها قصة معاناتي في هذه الدنيا الغريبة، لم أكن أريد إلا الحب بحثت عنه في كل مكان ولم أجده، أعلم أنني لست الوحيدة في هذا العالم التي عاشت تجارب مريرة، هناك العديد من النساء يعانين من ظلم الغربة، ظلم الخذلان باسم الحب يعانين أيضا من العنف المعنوي والجسدي فقط لأنهن اخترن أشخاصا يعانون من عقد نفسية، قد يكون هناك فارق في تكوين الشخصية، دائما ما كنت أختار خوض المعركة وأن أنحت في الصخر بدون أن أتنازل عن كبريائي وكرامتي، لكن ليس الكل مثلي، نختلف في التكوين والظروف، هناك ضعيفات لا يقاومن ليمتن قهرا وظلما".

الكاتبة المغربية هند الصنعانى

تُعد الكاتبة هند الصنعاني، واحدة من الكفاءات المغربية المقيمة في مصر، جعلت من الاشتغال على قضايا النساء في بلاد المهجر هدفا تسعى إلى تحقيقه من خلال عملها الدؤوب والجاد وانخراطها في العديد من الأنشطة الثقافية الاشعاعية التي تسلط الضوء على جوانب من حياة المهاجرات.

و تهتم "الصنعانى" بقضايا المرأة العربية المهاجرة وسير أغوار عوالمها، كما تتولى رئاسة رابطة كاتبات المغرب بجمهورية مصر العربية.