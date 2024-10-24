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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

ايباروشية هولندا تحتفل بذكرى تأسيس أول كنيسة

صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية
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ترأس الأنبا أرساني أسقف إيبارشية هولندا احتفالية الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيس أول كنيسة قبطية أرثوذكسية في هولندا وهي كاتدرائية السيدة العذراء بالعاصمة أمستردام، بحضور مجمع الآباء الكهنة، والأراخنة وشعب الكنيسة.
 

حضر الاحتفالية السفير عماد حنا سفير مصر في لاهاي، والسيدة حرمه ونائب السفير، السفيرة مريهام يوسف.

عقب القداس الإلهي افتتح الأنبا أرساني السوق الخيرية، ثم بدأت فقرات الاحتفال، التي تضمنت برامج تعليمية وترفيهية لأطفال مدارس الأحد وللشباب وفي الختام تم إيقاد الشمعة الاربعين في عمر الكنيسة. 

احتفالية الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيس أول كنيسة قبطية أرثوذكسية في هولندا كاتدرائية السيدة العذراء بالعاصمة أمستردام السفير عماد حنا سفير مصر في لاهاي السفيرة مريهام يوسف الانبا ارساني