ايباروشية هولندا تحتفل بذكرى تأسيس أول كنيسة

ترأس الأنبا أرساني أسقف إيبارشية هولندا احتفالية الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيس أول كنيسة قبطية أرثوذكسية في هولندا وهي كاتدرائية السيدة العذراء بالعاصمة أمستردام، بحضور مجمع الآباء الكهنة، والأراخنة وشعب الكنيسة.



حضر الاحتفالية السفير عماد حنا سفير مصر في لاهاي، والسيدة حرمه ونائب السفير، السفيرة مريهام يوسف.

عقب القداس الإلهي افتتح الأنبا أرساني السوق الخيرية، ثم بدأت فقرات الاحتفال، التي تضمنت برامج تعليمية وترفيهية لأطفال مدارس الأحد وللشباب وفي الختام تم إيقاد الشمعة الاربعين في عمر الكنيسة.