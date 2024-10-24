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الخميس 24 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط عاطل سرق دراجة نارية من مواطن بباب الشعرية

أرشيفية
أرشيفية
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كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من سرقة الدراجة النارية الخاصة بصديقه بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة.


بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من (عامل – مقيم بدائرة القسم)بإكتشافه سرقة الدراجة النارية خاصته حال تركها أمام منزله .


بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) وبحوزته الدراجة النارية المبلغ بسرقتها .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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